Am Frohnbach in Burgen

Ein Film von Arnold Groß

Eigentlich müsste das in einem Seitental der Mosel gelegene Burgen ganz anders heißen. Der viel passendere Namen nämlich wäre "Brücken". Denn eine Burg sucht man in dem knapp 600 Einwohner zählenden Ort bei Bernkastel vergebens, dafür gibt es sage und schreibe 20 Brücken. Die meisten sind zwar gerade mal ein paar Meter lang, aber immerhin. Gemessen an der Einwohnerzahl hat Burgen damit mehr Brücken als Amsterdam oder Hamburg.

Der berühmteste und zu seinen Lebzeiten auch berüchtigtste Sohn des Ortes ist Johann Peter Petri, geboren 1752. Er hat während seiner Gefängnisjahre das Kartenspiel „Schwarzer Peter“ erfunden. Sein Geburtshaus steht nur ein paar Meter vom Flüßchen Frohnbach entfernt, jenem Bach, über den die vielen Brücken führen. Genau wie das für das Dorfleben so wichtige Gemeindehaus, in dem auch die Feuerwehr untergebracht ist.

Auch die evangelische Kirche vom Anfang des 18. Jahrhunderts thront am Frohnbach, an dem die gleichnamige Straße entlangführt. Der auffälligste Blickfang "Am Frohnbach" dürfte die bunte metallene Monsterwelt, inklusive Monsterhöhle, sein, die ein Anwohner gebaut und zur Schau gestellt hat.