Hauptstraße in Galenberg

Hauptstraße, das hört sich gewichtig und geschäftig an, aber Galenbergs Hauptstraße ist genau das Gegenteil davon: Sie ist schmal, ruhig und endet nach rund 400 Metern als Feldweg. Auf den ersten Blick gibt es dort nicht viel zu sehen, einige schöne Bruchsteinhäuser, einen kleinen Dorfplatz, das Feuerwehrhaus und die St-Rochus-Kapelle aus dem 18. Jahrhundert, das war’s schon.

Wirklich? - Nicht wirklich, denn wenn man genauer hinschaut, dann hat Galenbergs Hauptstraße doch noch mehr zu bieten. Rassige Rennwagen zum Beispiel. Die warten in der Scheune von Frank Mans auf ihren nächsten Einsatz. Sein verstorbener Vater hat die Formel-V-Renner in den 90er Jahren gebaut und gefahren, jetzt will der Sohn bald wieder in den Rennzirkus einsteigen. „Das liegt einem im Blut, für mich führt kein Weg am Rennfahren vorbei“, sagt er.

Sein Nachbar Bernd Göbel setzt eher auf PS-starke Traktoren. Er ist der letzte Vollerwerbs-Landwirt im Dorf, und die Tage seines Bauernhofs schienen mangels Betriebsnachfolgers gezählt. Jetzt aber möchte Sohn Matthias doch den Hof übernehmen. Das will gut überlegt sein, denn teure Modernisierungsmaßnahmen stehen an. Ganz am Ende der Hauptstraße steht etwas abseits das Jagdhaus der Martinis. Paul Martini, ein Medizinprofessor aus Bonn, hatte es 1938 gebaut. Heute noch sprechen die alten Galenberger voller Ehrfurcht von dem Mann, der sich als erster um die medizinische Versorgung der früher bettelarmen Dörfler kümmerte. Und auch seine Nachkommen, die heute noch in ihrer Freizeit das Jagdhaus bewohnen, sind in Galenberg hoch geachtet.