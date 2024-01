Am Spelzenacker in Ruthweiler

per Mail teilen

Ein Film von Margit Kehry

Im Schatten der Lichtenburg bei Kusel liegt der Ort Ruthweiler. Früher geprägt vom bäuerlichen Leben, ist Ruthweiler heute eine reine Wohngemeinde. Weil es hier so herrlich ruhig ist, ziehen die Menschen auch gerne in die neu erschlossenen Neubaugebiete von Ruthweiler.

In einem dieser neueren Ortsteile liegt die Straße "Am Spelzenacker". Interessanten Menschen kann man hier begegnen: Liebenswerten, gastfreundlichen, kreativen und engagierten Bewohnern einer Straße, in der es sich gut leben lässt.

Wir haben den leidenschaftlichen Musiker Günter Veit getroffen, mit der ehemaligen Kommunalpolitikerin und Schriftstellerin Hannelinde Hans gesprochen und sind mit gut gelaunten Motorradfreunden auf Tour gegangen.