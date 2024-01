Hof Gelsdorf in Gransdorf

per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab

Gransdorf liegt in der Eifel, rund 20 Kilometer nordöstlich von Bitburg. Rund 400 Menschen leben in der Gemeinde. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung sind amerikanische Staatsbürger. Über dem Ort thront die katholische Kirche Sankt Apollonia. Das Wahrzeichen des Dorfes stammt aus dem 14. Jahrhundert. Zu Gransdorf zählt auch der Ortsteil Hof Gelsdorf, ein kleiner Weiler mit rund 30 Einwohnern. Die einzige Straße, die durch den Ort läuft, heißt auch Hof Gelsdorf. Früher reihte sich hier ein Bauernhof an den anderen.

Inzwischen hat sich Einiges getan. So gibt es in Hof Gelsdorf zum Beispiel einen Reiterhof, ein Busunternehmen und einen Betrieb, der hochwertige Teile für die Industrie herstellt. Doch auch die Landwirtschaft spielt noch eine Rolle. Bei Familie Kalkes ist Sohn Thomas bereits die fünfte Generation im Hause. Der junge Mann hat gerade einen sicheren Job aufgegeben, um in den Betrieb der Eltern einzusteigen.

Gegenüber von ihrem Bauernhof steht eine kleine Kapelle, die liebevoll gehegt und gepflegt wird. Im Schatten des Gotteshauses finden die Einwohner des Weilers ihre letzte Ruhe. Und so soll es, wenn es nach dem Willen der Menschen hier geht, auch noch lange bleiben.