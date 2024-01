Bahnhofstraße in Hillesheim

per Mail teilen

Ein Film von Harald Hort

Er bewacht den Anfang der Bahnhofstraße, der Adler auf dem Kriegerdenkmal. Zusammen mit der Bergkirche dahinter ist er so etwas wie das Wahrzeichen von Hillesheim. Der Platz zu seinen Füßen wurde 1986 neu angelegt. Aber das hat der Bahnhofstraße ihre einstige Bedeutung für "Handel und Wandel" nicht zurückgebracht. Kein Gasthaus mehr, kein Geschäft.



Auch die Deutsche Post AG hat die Bahnhofstraße verlassen. In der ehemaligen Geschäftsstelle ist der Betrieb eingestellt. Der Sohn der letzten Posthalterin hat hier für sich und seine Freunde eine Art Fußballkino eingerichtet. Dort geht es besonders hoch her, wenn Mainz 05 gegen Kaiserslautern spielt.

Das Schicksal der Post, für nichts mehr nütze zu sein, teilen viele Häuser in der Bahnhofstraße. Doch es geht auch anders, wie eine der traditionellen rheinhessischen Hofreiten beweist. Sie wird von jungen Leuten bewohnt und dabei behutsam renoviert. Vor vier Jahren hat die 93jährige Uroma ihrer Urenkelin das Haus überlassen, damit es in der Familie bleibt. Noch immer kommt sie zu Besuch, inzwischen auch schon zu ihrer Ur-Urenkelin, die wie sie Emma heißt.

Und dann gibt es da etwas zu entdecken, womit man im rheinhessischen Hillesheim nicht so ohne weiteres rechnen kann: Ein asiatischer Garten mit japanischen Kois und balinesischen Göttern und einem selbst gebauten Teehäuschen mit original chinesischen Ziegeln. Sein Erbauer und Gestalter gesteht freimütig, dass für ihn und seine Frau dieser Garten eine Insel der Ruhe in der Bahnhofstraße ist und ihnen die Erholung gibt, die sie für den Alltag brauchen.