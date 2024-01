Oberdorfstraße in Beuren

per Mail teilen

Ein Film von Rosetta Reina

Das sympathische Dorf in der Eifel ist voll und ganz im Fußballfieber und das insbesondere in der Oberdorfstraße. Zeigt dort ein Schild doch direkt zum Fußballplatz, dem Herzstück des SV Beurener Höhe. Die Männer spielen in der Kreisliga B.

Die ganze Oberdorfstraße stützt das Team, das immer mal wieder ein wenig schwächelt. Alle geben ihr bestes: die alte Oma in der Oberdorfstraße 1, die die Trikots immer wäscht, der Metzger Pütz, der besonders saftige Würste dreht und die Gastwirtin Marianne, die das Vereinsheim, in dem der Verein tagt und sich die neuen Strategien fürs nächste Spiel überlegt, führt.