Obergasse in Gerolsheim

Ein Film von Gabi Keller

Gerolsheim liegt in der Vorderpfalz, nicht weit von Grünstadt entfernt. Das Dorf hat rund 1.800 Einwohner. Viele arbeiten in der Industrie von Frankenthal und Ludwigshafen oder Mannheim. In Gerolsheim selbst gibt es noch einige Bauern- und Winzerbetriebe. Die meisten Dorfbewohner verbringen aber vor allem ihre Freizeit zuhause - besonders in der Obergasse, einer der attraktivsten Straßen.

Fast alle Nachbarn sind hier miteinander befreundet dank eines gemeinsamen Hobbys: der Liebe zu Oldtimern. Das Ungewöhnliche: Sie alle fahren auch mit den Oldies. Da knattert die rote Rosalie von 1934 genauso über die Obergasse wie ein nur fünf Jahre jüngeres Motorrad oder der historische LKW. Vier Familien sind vom Oldtimervirus infiziert, sogar der alteingesessene Bäcker. Die anderen sind unabhängig voneinander in die Obergasse gezogen, ohne sich vorher zu kennen. Ein sonderbarer Zufall, dass alle das gleiche Hobby haben.

Die Zugezogenen bringen aber nicht nur alte Autos auf Vordermann. Sie haben auch ihre Anwesen, die früheren Bauernhöfe, geschmackvoll und aufwändig restauriert. Aber nicht alles in der Obergasse ist betagt. Die Straße ist auch ein Magnet für die ganz Jungen. Da gibt es zwei Kinderkrippen, eine Klavierlehrerin, die Kinder unterrichtet, und einen Second-Hand-Laden für die Kleinen. Der wurde gerade erst eingeweiht, auch in einem ehemaligen Bauernhof.