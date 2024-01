Ein Film von Lutz Näkel

Blick auf den Ort Büchel

Die Tankstelle in Büchels Hauptstraße ist so etwas wie die Nachrichtenzentrale des Dorfes. Seit den frühen sechziger Jahren wird sie von den Schneiders geführt. Elfriede und Alois Schneider gehen beide auf die achtzig zu, sie haben letztes Jahr die Goldene Hochzeit gefeiert. Aber sie stehen immer noch am Wochenende hinter der Verkaufstheke.

In "pit's musicgarage" dreht sich alles um Musik

Die beiden haben den Aufstieg Büchels vom armen Eifeldorf zur wohlhabenden Gemeinde miterlebt. Den wirtschaftlichen Erfolg hat die Gemeinde vor allem dem unmittelbar beim Ort liegenden Fliegerhorst zu verdanken, da sind sich die Schneiders sicher. Dass dort immer noch Atombomben lagern, stört die meisten Menschen hier nicht, und auch an den Fluglärm haben sie sich gewöhnt.

Die Hauptstraße in Büchel

Büchels Hauptstraße ist eine richtige kleine Geschäftsmeile, mit Bäcker, Metzger, Getränkeshop, einer Sparkasse, einer Arztpraxis und vier Gaststätten. Das "Italia" ist Pizzeria und Eiscafé in einem und wird von den Schifinos bewirtschaftet. Berardino Schifino ist Italiener, seine Frau Anica kommt aus Kroatien. International ist auch die Kundschaft des Lokals. "Zu uns kommen Holländer, Engländer, Amerikaner, manchmal herrscht hier ein babylonisches Sprachengewirr", sagt Anica Schifino. Eifeltouristen machen gerne in Büchels Hauptstraße Station. Bis zu 6.000 Autos am Tag kommen hier durch, die Hauptstraße brummt im wahrsten Sinne des Wortes. Für die Anwohner nicht so ideal, aber gut fürs Geschäft.