Ein Film von Stefanie Hinzen

Die Straße Im Sommer in Alsdorf

"Egal ob Regen, Hagel oder Sturm - bei uns scheint immer die Sonne!" Die Bewohner der kleinen Straße in Alsdorf haben gut lachen, denn: sie wohnen "Im Sommer". Die Straße kommt zunächst wenig spektakulär daher, doch schnell zeigt sich, dass nicht nur der Straßennamen, sondern auch die Menschen hier Wärme ausstrahlen.

Ursel Schmidtmann hält die Sonnenstrahlen in ihren Bildern fest. Schon als Kind hat sie gerne gemalt, während ihrer Zeit als Apothekerin ist die Malerei etwas in den Hintergrund getreten. Doch seit sie wieder mehr Zeit hat, gehen ihr die Ideen nicht aus. Immer wieder traut sie sich an neue Techniken heran, ihre Motive stammen meist aus der Natur und der näheren Umgebung.

Die Alsdorfer Jagdhornbläser

Warme Töne haben es "den Prinzen" angetan: Benedikt Prinz und sein Cousin spielen Jagdhorn – und das sehr erfolgreich: Mit den Alsdorfer Jagdhornbläsern haben sie sich schon in bundesweiten Wettbewerben gegen Berufsmusiker durchgesetzt.

Auch der kleine mobile Imbiss von Familie Tietz am Kopf der Straße hat einen Namen weit über Alsdorf hinaus. Vor einigen Jahren verloren Paul-Günther und Maria Tietz ihre Arbeit; kurzentschlossen kauften sie sich einen Imbisswagen, ohne von Crepes und Bratwurst wirklich etwas zu verstehen. Inzwischen ist ihre Ware heiß begehrt und sie sind auf vielen Märkten in der ganzen Umgebung zuhause.