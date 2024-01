Kirchstraße in Naurath

per Mail teilen

Ein Film von Annette Dany

Die Kirchstraße ist quasi das Kommunikationszentrum von Naurath in der Eifel. Naurath schmiegt sich in eine Talsenke mitten im Meulenwald im Landkreis Trier-Saarburg. So idyllisch die 370 Einwohner leben, der Handy-Empfang ist im gesamten Ort exakt null.

Gut, dass die Kirchstraße und ihre Bewohner für genügend Austausch sorgen. Irmgard Schäfer betreibt in der Kirchstraße seit vielen Jahren ihre Fusspflegepraxis. In der entspannenden Atmosphäre einer Fussmassage entwickelt sich so manches Gespräch über persönliche Sorgen, Freuden und das Dorfleben.

Momentan ist der neue Schwung im Heimatverein ein großes Thema. Seit gut einem Jahr stößt er immer wieder Aktionen und Aktivitäten an. Dazu gehört das gemeinsame Backen von Steinofenbrot alle paar Wochen. Schon jetzt möchte kein Naurather mehr diese köstliche Neuerung missen. Und das Backhaus steht- natürlich in der Kirchstraße. Genauso, wie die Bushaltestelle. Wenn der Bus mit den Kindergarten- und Schulkindern abgefahren ist, nutzen die Mütter noch ihre Chance und klönen und erzählen ein bisschen.

Schräg gegenüber ist vor ein paar Jahren der Berliner Benjamin Weber eingezogen. Auf seinem Hof stehen jede Menge restaurationsbedürftiger Fahrzeuge - für den Autoliebhaber wahre Kostbarkeiten, die er aufmöbelt. Die Kirchstraßenbewohner begegnen Zugezogenen wie Benjamin Weber sehr aufgeschlossen.

Das hat auch Petra Müller-Lux erlebt, als sie vor drei Jahren hierher kam. Obwohl es bei ihr und ihren fünf Sheltie-Hunden immer turbulent zugeht, fühlt sie sich in ihrer Straße sehr herzlich aufgenommen. Von Eifeler Sturköpfen keine Spur. Beim Gassi-Gehen bleibt immer Zeit für ein kleines Schwätzchen mit den anderen Bewohnern der Kirchstraße. Und ob das Handy Empfang hat, ist dann völlig egal.