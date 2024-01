Ortsstraße in Bogel

Ein Film von Bernd Schwab

Bogel liegt im Taunus, im so genannten "Blauen Ländchen", rund zehn Kilometer vom Rhein entfernt. Rund 800 Menschen sind in dem Dorf zu Hause. Bogel liegt direkt an der viel befahrenen B 274, einer wichtigen Verkehrsachse vom Rhein in den Taunus. Bis zu 11.000 Fahrzeuge schlängeln sich an Werktagen durch die Gemeinde. Von der viel befahrenen Hauptstraße zweigt die Ortsstraße ab.

Nachdem sie vor einigen Jahren im wahrsten Sinne des Wortes von Grund auf erneuert wurde, ist sie sicherlich die schönste Straße von Bogel. Einige Häuser wurden zudem liebevoll restauriert. Auch wenn hier das Leben nicht so pulsiert wie in der Hauptstraße – hier spiegelt sich die Geschichte des Dorfes am besten wider. Die Menschen hier sind wie ein Blumenstrauß - bunt und facettenreich. Da leben die Hühnerliebhaberin neben dem Oldtimerfan und der türkische Familienvater neben der Gartenzwergsammlerin. Leben und leben lassen – so könnte das Motto in der Ortsstraße lauten.