Alte Viehweide in Helferskirchen

Ein Film von Christian Jakob



In der Gemeinde Helferskirchen im Westerwald gibt es eine Straße, die sich von allen anderen unterscheidet. Gemeint ist die Straße "Alte Viehweide".

Vor 40 Jahren war sie eine reine Ferienanlage, in deren Zentrum das gleichnamige Hotel stand. Heute gibt es zwar auch noch die klassischen Ferienbungalows rund um das Hotel, aber die Mehrheit der Häuser wird nicht mehr ausschließlich für den Urlaub genutzt: Knapp 180 Menschen leben jetzt dauerhaft hier.

Die "Alte Viehweide" ist ein idyllischer Ort und die Bewohner pflegen eine ungewöhnlich intensive Gemeinschaft. So gehen sie zum Beispiel gerne für Günther Mehl einkaufen. Günther Mehl ist nach mehreren Schlaganfällen dankbar für jede Hilfe.

Oder der große Weiher in der Straße: Die Bewohner packen hier selbstverständlich gemeinsam mit an, wenn es ans Saubermachen geht. Die Fäden in der Hand hat die Verwalterin Lena Nolte - sie ist so etwas wie die Straßen-Bürgermeisterin. Lena Nolte kümmert sich um jedes Problem und um alles Organisatorische, was in der Alten Viehweide anfällt - vom Straßenbau bis zum Grillfest.

Rein rechtlich gesehen ist die Ferienanlage und Straße Alte Viehweide eine Miteigentümergemeinschaft. Die Folge: Wichtige Entscheidungen werden gemeinsam gefällt. Das dürfte vermutlich auch der Grund dafür sein, warum die Menschen hier enger zusammen rücken als an anderen Orten.