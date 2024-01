Eichenring in Buch

per Mail teilen

Ein Film von Anne Lambertsen



Die 1000-Einwohner-Gemeinde Buch liegt im Rhein-Hunsrück-Kreis ganz in der Nähe von Kastellaun. Wahrzeichen des Ortes sind die Burgruine Balduinseck und, mitten im Dorf, die 1000jährige Eiche.

"Eichenring" heißt das erste Neubaugebiet der Gemeinde. Es entstand 1961. Bereits einige Jahre zuvor hatten sich dort drei kleine Betriebe angesiedelt. Dazu gehörte der Viehhandel der Familie Braun. Rolf Braun ist mit Rindern und Schweinen groß geworden. Für ihn stand immer fest: Er will Metzger werden. Seinen Traum hat er sich im Eichenring erfüllt. Inzwischen hat er einen stattlichen Betrieb, auch Catering und Partyservice gehören zu seinen Standbeinen.

Die Firma HEGO Heilkräuter-Gorges ist ebenfalls ein Familienbetrieb. Ob Kastanien, Zitterpappelblätter oder Sumpfdotterblumen – das ganze Jahr über sind freiberufliche Sammler für HEGO unterwegs, um Heilkräuter und andere Produkte in der Natur zu sammeln. Rund 500 verschiedene Sorten liefern Marianne und Hans-Jürgen Gorges, überwiegend an die pharmazeutische Industrie. Ein Betrieb, der in Deutschland seinesgleichen sucht.

Der Eichenring ist aber hauptsächlich eine gemütliche Wohnstraße. Das Straßenfest – das "Ringfest" - gehört zu den Glanzpunkten im Jahr. Auch die Bucher Feuerwehr genießt das Miteinander in der Straße. Wenn sie zur jährlichen Winterwartung der Hydranten kommen, sind ihnen Einladungen der Bewohner gewiss.