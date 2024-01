Äußerer Weg in Niederelbert

Ein Film von Lutz Näkel

Niederelberts "Äußerer Weg" war früher tatsächlich einmal die äußere Begrenzung des Westerwald-Dorfes. Das ist lange her, mittlerweile sind neue Straßen hinzugekommen, Niederelbert ist ein wachsender Wohnort. Grund dafür ist die gute Infrastruktur. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Kindergarten, eine Anbindung an Autobahn und ICE und nicht zuletzt eine schnelle Internetverbindung per Glasfaserkabel machen den Ort attraktiv, gerade für junge Familien.

Die sollen sich auch im Äußeren Weg ansiedeln, so will es die Gemeinde: "Junge Familien in alten Häusern" heißt das Programm, mit dem Niederelbert alte, leer stehende Gebäude vor dem Verfall oder dem Abriss schützen möchte. Zum Teil funktioniert das im Äußeren Weg schon. Und wer hier neu hinzukommt, wird freundlich aufgenommen. Denn hier wird Nachbarschaft wieder gepflegt, seit es den „Verein Äußerer Weg“ gibt. Seit 2008 organisiert der Verein Straßenfeste, Weihnachtsfeiern und sogar Beachpartys, bei denen der Weg mit Wagenladungen von Sand in einen Strand verwandelt wird.

Angefangen hat alles damit, dass der Verein die „Mistmauer“ restauriert hat. Die Umfassung eines ehemaligen Misthaufens war schon früher Treffpunkt der Bewohner, die dort abends saßen und ihr Bier tranken. Diese Tradition ist jetzt wieder aufgelebt und hat dazu geführt, dass sich die Nachbarn vom Äußeren Weg besser kennen und verstehen als anderswo.