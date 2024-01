Kirchweg in Niederneisen

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

Dass es in Niederneisen bei Diez einen Kirchweg gibt, kann den unkundigen Besucher erst einmal verwirren. - Denn eine Kirche hat das Dorf nicht. Die liegt in Flacht. Früher gingen die Gläubigen aus Niederneisen sonntags zur Messe auf dem Kirchweg in das Nachbardorf, und manche tun das auch heute noch.

Auf ihrem Weg kommen sie an den älteren Häusern nahe der Ortsmitte bis zu den weitaus jüngeren Häusern des Neubaugebietes. Die Straße ist im Lauf der Jahrzehnte immer weiter ins Feld hineingewachsen. Am Wegesrand liegen ein Bio-Hofladen, eine Arztpraxis, ein Lebenscoach und Kung Fu-Trainer und so manche menschliche Geschichte.