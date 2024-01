Großstraße in Weiler

Ein Film von Christian Gallon

In der Eifelgemeinde im nördlichen Rheinland-Pfalz leben rund 500 Menschen. Einige stammen aus der Großstraße und viele kommen hierher um zu lernen, zu erleben und zu genießen. In der Musikschule von Gerd Wagner treffen sich bereits die Dreijährigen zur musikalischen Früherziehung. Der Musikpädagoge unterrichtet seit zehn Jahren alle Altersklassen auf verschiedensten Instrumenten. Persönlich hat Gerd Wagner einen Faible fürs Saxophon spielen. Er hat sogar eine eigene Band, die mehrfach im Jahr in der Region auftritt. Geprobt wird regelmäßig in der Großstraße - bei Gerd Wagner.

Unweit entfernt noch zwei Schulen: zum einen die Reitschule von Anke Steffens. Die Reitlehrerin unterrichtet Kinder und Jugendliche auch im heilpädagogischen Reiten. Ihr Lebenspartner Daniel Georgi hat im gemeinsam restaurierten Bauernhaus seine Yogaschule untergebracht. Für ihn der ideale Ort, um beruflich von den privaten „Hausarbeiten“ zu entspannen.

Zwei weitere Besonderheiten empfangen den Besucher am Anfang der Großstraße. Zum einen der alte Backes aus dem 19. Jahrhundert der Familie Nahles. Gertrud Nahles, inzwischen selbst Großmutter, kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als sie früher mit ihrer Großmutter hier immer frisches Brot gebacken hat. Den Duft hat sie bis heute in der Nase. Aber auch der leckere Geschmack ist für Gertrud Nahles nach wie vor ein Grund, auch heute immer wieder ihr eigenes Brot im „Backes“ zu backen.

Und es gibt noch ein kleines historisches Kleinod: Das Kapellchen von 1758. Um das kümmert sich seit Jahren – nachdem es lange Zeit verschlossen war – Maria Jonas. Die Rentnerin spielte als Kind in der Großstraße – auch rund um das Kapellchen. Inzwischen ist ihr das kleine Gotteshäuschen ans Herz gewachsen und sie hegt und pflegt es – mit selbst gehäkelten Deckchen und frischen Blumen.