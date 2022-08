Waldstraße in Pracht

Ein Film von Elmar Babst

Ortsansicht von Pracht

Pracht liegt ganz im Norden von Rheinland-Pfalz in der Nähe von Hamm. Die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen streift Pracht am Ortsrand: so haarscharf, dass ein Haus zu zwei Dritteln in Nordrhein-Westfalen und zu einem Drittel in Rheinland-Pfalz liegt. Kein Wunder also, dass in die Kindertagesstätte in der Waldstraße von Pracht auch Kinder aus dem Nachbarbundesland gehen. Sie haben es auch wunderschön dort.

Wie der Name der Straße schon vermuten lässt, liegt die Kita voll im Grünen. Gleich nebenan ein Bolzplatz, auf dem die Feste von Pracht gefeiert werden und der vor fast 25 Jahren einen Höhepunkt erlebte: eine Weltmeisterschaft fand in der Waldstraße statt! Die Weltmeisterschaft im Tauziehen.

Ehem. Vorsitzende des Tauziehvereins

Helmi Pracht war damals die Vorsitzende des Prachter Tauziehclubs. Heute geht sie mit ihren Hunden gerne hier Gassi – ihr Bungalow liegt gleich nebenan. Etwas lauter wird es in der Waldstraße nur, wenn Josef Kardel mit 93 Jahren zum Orgelspiel ansetzt oder die Kentnofkis in ihrem alteingesessenen Steinmetzbetrieb die Maschinen anschmeißen.