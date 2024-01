Schulstraße in Birlenbach

Ein Film von Thomas Keck

Die Schulstraße ist die Verbindung zwischen Birlenbach und Fachingen, das zur Gemeinde Birlenbach als Ortsteil gehört. In der Straße kann man es noch erahnen, dass Birlenbach einmal ein recht wohlhabendes Dorf war: Außer der Schule gibt es dort eine große Mehrzweckhalle, ein Rathaus, einen Kindergarten und sogar ein Schwimmbad.

Im Moment wird in der Straße gebaut: Der Abwasserkanal wird erneuert, Stromkabel und Gasleitungen werden gelegt. Die Telekom nutzt die Gelegenheit zwar nicht, ein Glasfaserkabel für schnelles DSL in die Erde zu bringen, aber immerhin legt man schon mal ein Leer-Rohr in die Baugrube. An ein paar Stellen in der Straße will die Gemeinde die Gelegenheit zur Straßenverschönerung nutzen, doch wie das genau aussehen soll, weiß man noch nicht: Pflanzt man Bäume, werden irgendwann deren Wurzeln vielleicht zum Problem, pflanzt man Beete, müssen die später gepflegt werden.

Und wer soll das bezahlen? Eine wichtige Frage, denn seit Staatlich Fachingen, das traditionsreiche Heilwasser aus Fachingen, privatisiert wurde, ist die bis dato wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde versiegt und Birlenbach ist nicht mehr wohlhabend, sondern verschuldet.