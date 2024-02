Ein Film von Klaus Schmidt

Die Hauptstraße in Remagen-Oberwinter ist eine Straße im steten Wandel. Hinter manch alter Fassade tun sich moderne Innenwelten auf. Aus der alten Maschinenfabrik wurde eine Galerie, aus einem alten Weinhaus und einer ehemaligen Saftfabrik ein moderner Industriebetrieb, der Waschanlagen für LKW und Busse fertigt.

Und der Gasthof, in dem auch Napoleon schon einmal übernachtete, ist jetzt ein aufwändig restauriertes Wohnhaus. So manches Geschäft, so manches Lokal, steht leer. Doch auch hier wird ganz bestimmt was Neues entstehen.