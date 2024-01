per Mail teilen

Ein Film von Heidrun Wieser

Ortsansicht von Piesport

Piesport ist der größte Weinbauort an der Mosel, bekannt durch die Lage Piesporter Goldtröpfchen. Auch bekannt wegen des Naturdenkmals Moselloreley – ein steil aus der Mosel aufragender Felsen, 85 Meter hoch. Das Steilufer bietet nicht mal Platz für einen Fußweg. Aber eine kleine Weinlage gibt es im Steilhang. Die ist nur mit dem Boot zu erreichen. Edgar Reitz hat hier im Mai neun Tage lang für seinen neusten Film "Die andere Heimat" gedreht, bei dem einige Piesporter Bürger Statistenrollen hatten.

Die Moselstraße in Piesport

Gedreht wurde auch in der Moselstraße, gegenüber der Moselloreley. Diverse Weinhöfe und Cafés in der Moselstraße werben mit dem Moselloreley-Blick. Nur schade, dass die Loreley fehlt. Die Moselstraße hat eine Besonderheit: Sie bildet einen Halbkreis, der quasi unter einer Brücke beginnt, unter einer anderen endet und in ihrer Mitte unter einer dritten Brücke hindurchführt, die seit vier Jahren gesperrt ist. Und die touristische Besonderheit: Die Moselstraße ist gleichzeitig der Mosel-Radweg, genau, der mit dem Moselschleifen-M.