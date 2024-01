Hauptstraße in Weidenbach

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

Sie ist die Hauptlebensader von Weidenbach: Die Hauptstraße ist nicht nur die längste Straße im Dorf, in ihr laufen auch alle Wege zusammen: die der Gläubigen, weil hier die Kirche steht, die der Vereine, weil sich auch das Gemeindehaus in der Straße befindet, und die der Kinder, weil der Schulbus in der Hauptstraße abfährt.

Früher, als die Schule noch im Dorf war, mussten die Kinder die Straße nicht einmal verlassen. Auch der Lebensmittelladen und die Post waren in der Hauptstraße. Geblieben sind ein Briefkasten und das Bäckerauto. Plätze zum Treffen und Tratschen bietet die Hauptstraße an mehreren Ecken. Und auch der letzte Weg der Menschen führt in die Hauptstraße, denn der Friedhof liegt ebenfalls hier.