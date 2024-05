Bergstraße in Seck

Ein Film von Elmar Babst

Seck liegt mitten im Westerwald, nicht weit entfernt von Westerburg. Kein Wunder also, dass es auch in der 1350-Einwohner-Gemeinde rauf und runter geht - der Höhenunterschied ist in der Bergstraße am extremsten.

Früher mussten die Kinder bei Wind und Wetter die Straße erklimmen, denn am oberen Ende lag die Dorfschule - die gibt es heute nicht mehr. Wenn sie zu früh dran waren, wärmten sie sich gleich nebenan in der Dorfschmiede auf - auch die gibt es nicht mehr.

Doch leer stehen die Gebäude nicht. Die ehemalige Schule dient heute den Vereinen als Proberaum und in der ehemaligen Schmiede hat sich der einzige Lebensmittelladen von Seck eingenistet. Für die älteren Bürger ist der Weg die Bergstraße hinauf weiterhin beschwerlich, deshalb ist Ladenbesitzerin Yvonne Grützmacher häufig unterwegs, um die Lebensmittel zu liefern.

Meta Mönch ist froh drum, hat die 80-Jährige doch viele Mäuler zu stopfen, denn Meta Mönch ist seit Jahrzehnten die Katzenmama von Seck. In ihrer Scheune hat sie schon Generationen von Katzen aufgepäppelt. Die Bergstraße ist ein guten Pflaster für hilfsbedürftige Tiere: nur ein paar Häuser weiter, bei der Tierhilfe Seck, finden Hunde übergangsweise ein neues Zuhause.