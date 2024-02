Kapellenstraße in Fisch

Ein Film von Marc Steffgen

Die Kapellenstraße ist die älteste und längste Straße in der 355-Seelen-Gemeinde Fisch. Viele der Anwohner engagieren sich in dem sogenannten Dorfpark "Lebensfluss". Das zwölfköpfige Pflegeteam unter der Leitung von Initiator Günter Hunsicker hat einen Park geschaffen, der den Verlauf des menschlichen Lebens darstellt.

Wie in anderen Dörfern hat auch in Fisch die Bedeutung der Landwirtschaft abgenommen. Dafür hält sich ein Landwirtschaftszweig beharrlich: die Viez-Bauern. Das jahrhundertealte Getränkt feiert seit einigen Jahren Renaissance. Davon profitieren auch die drei Viez-Produzenten, die in der Kapellenstraße leben und arbeiten. Einer von ihnen ist Harald Wacht. Seit 20 Jahren stellt er Viez her.

Heimatforscher Michael Winter denkt zeitlich in anderen Dimensionen. Er hat in seinen neun Lebensjahrzehnten viele Stellen in Fisch nach Gegenständigen aus vergangenen Jahrtausenden durchsucht. Die wertvollsten Stücke aus 600.000 Jahren Erdgeschichte stehen in einer Vitrine aus Panzerglas vor der Wendalinus Kapelle direkt gegenüber seinem Elternhaus.

Heiter und vor allen Dingen in bester Mundart geht es bei den Traumtänzern zu. Die Hobby-Theatergruppe sorgt alle zwei Jahre für ausverkaufte Häuser. Jetzt im Winter proben sie für ihr neues Stück.