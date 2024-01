Römerweg in Stelzenberg

Ein Film von Christopher Hiepe

Das westpfälzische Stelzenberg liegt schon - wie der Name sagt - weit oben. Und der Römerweg liegt an der höchsten Stelle des Ortes, also der Sonne ganz nah und direkt am Rand des Pfälzerwaldes. Deshalb sind die Menschen, die am Römerweg leben, besonders gerne und häufig draußen - selbst im Winter. Manche vielleicht auch nicht immer ganz freiwillig – das sind die zahlreichen Hundebesitzer, die an der längsten Straße von Stelzenberg leben.

Wenn Gerd Körner mit seiner Jagdhündin Donna im Römerweg anderen Hunde-Halter-Gespannen begegnet, erkennt er sofort, wer von den beiden der Boss an der Leine ist. Der Mann ist Hundetrainer und erzählt, dass es meist nicht so schwer ist, das Verhalten der Hunde zu verändern wie das der Herrchen. Trotz der vielen Wauzis ist für Monika Kuball ein anderer Vierbeiner der "Chef" am Römerweg: ihre Katze Bernd. Kaum jemand kennt das "Revier" so gut wie er. 14 Jahre lang war er bei ganz vielen Bewohnern zuhause, bevor er sich entschied, seinen Altersruhesitz bei den Kuballs einzurichten. Und wenn Bernd mitten auf der Straße sein Nickerchen hält, müssen die Autos eben ausweichen.

Am beinahe höchsten Punkt von Stelzenberg und des Römerwegs lebt Ottmar Junker. Der Ort (mit freiem Blick zum Donnersberg) scheint zu prägen: Junker hat zahlreiche Alpengipfel bestiegen und zuletzt den Kilimandscharo. Und er will immer noch höher hinaus. Ein kleines Stück Himalaja könnte er schon ein paar hundert Meter die Straße hinauf erleben – im Garten von Marianne und Gotthelf Wolmershäuser. Die haben auf 4.000 Quadratmetern ein wahres Pflanzenparadies geschaffen, das Gartenfreunde aus ganz Deutschland anlockt. So viele Magnolien-, Azaleen- und vor allem Rhododendronarten sind kaum irgendwo anders auf einem Fleck zu finden. Auf 25 Quadratmetern haben die Wolmershäuser auch einen kleinen Himalaja-Garten mit Pflanzen angelegt, die eigentlich nur auf dem Dach der Welt wachsen.

Gleich gegenüber lebt Jürgen Courret im selbstgebauten Schwedenhaus und direkt am Waldrand. Quasi an seinem Arbeitsplatz, denn Courret ist Mountainbike-Guide und bildet mit seinem Team Radler aus und zeigt ihnen die schönsten Touren durch den Pfälzerwald. Gelände kann er allerdings auch im Römerweg finden: In der Mitte ist die Straße eine reine Schotter- und Schlaglochpiste. Hier stehen ehemalige Wochenendhäuser, die aber längst dauerhaft bewohnt werden. Erschlossen ist dieser Abschnitt des Römerwegs aber noch nicht.