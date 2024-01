Ein Film von Gabi Keller

Ottersheim ist ein südpfälzisches Dorf in der Nähe von Landau. Der Ort war früher landwirtschaftlich geprägt. Heute ist Ottersheim eine Wohngemeinde. Viele der knapp 2.000 Einwohner arbeiten in der Industrie von Landau oder Ludwigshafen. Die meisten Dorfbewohner leben in der Lange Straße, einer Straße mit auffallenden, historischen Gebäuden, die zum Teil noch aus dem 16. Jahrhundert stammen.

Die Lange Straße führt mitten durch den Ort. Hier spielt sich das Leben ab. Und manchmal geht’s in der Lange Straße sogar um Leben und Tod. Nämlich dann, wenn die ehrenamtliche Erste-Hilfe-Truppe "First Responder", im Einsatz ist.

Bei einem Notfall in Ottersheim oder im Nachbarort sind die medizinisch ausgebildeten Frauen und Männer wesentlich schneller zur Stelle als der offizielle Rettungsdienst aus Landau. Und dadurch haben sie schon vielen Menschen das Leben gerettet.

Ein Mann, der vor einem Jahr erfolgreich reanimiert werden konnte, kommt regelmäßig in die Lange Straße, um hier in der Metzgerei einzukaufen. Die ist bekannt für ihre Qualität. Das Metzgerehepaar schlachtet selbst – vor allem die eigenen Tiere. Und die werden so artgerecht wie möglich gehalten.

Jetzt will der Metzger seine Kühe direkt auf der Weide töten, um den Tieren jeglichen Stress durch einen Transport zu ersparen. Dafür würde er Mehrkosten und die Auseinandersetzung mit den Behörden in Kauf nehmen. Denn die lassen das derzeit nicht zu.

Die Auseinandersetzung mit anderen Vorstellungen – ein Thema auch im Weingut Kern. Hier arbeiten drei Generationen unter einem Dach und jede ein bisschen anders. Trotzdem: die Gemeinschaft funktioniert, und die produzierten Weine werden regelmäßig ausgezeichnet. Mittlerweile gibt es sogar die vierte Generation der Familie Kern. Aber die darf noch zuschauen, was Papa, Opa und Uropa so alles machen im Weingut an der Lange Straße in Ottersheim bei Landau.