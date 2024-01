Winzerstraße in Niederhausen

Ein Film von Sabine Schäfer

Niederhausen an der Nahe - ein romantischer Ort in der Nähe von Bad Kreuznach, der, wie könnte es anders sein, durch den Weinbau geprägt ist. Bis heute gibt es erfolgreiche Winzer in Niederhausen. Drei von Ihnen wohnen in der Winzerstraße.

Das Weingut Jakob Schneider wurde bereits 1575 gegründet und befindet sich seitdem in Familienbesitz. Für unterhaltsame und unvergessliche Weinproben ist Seniorchefin Liesel Schneider bekannt. Mit mehr als 80 Jahren kümmert sie sich immer noch gerne um die persönliche Kundenbetreuung vor Ort.

In direkter Nachbarschaft findet man das Weingut Horst Franzmann. Dort wird bereits in der fünften Generation das Fachwissen weitergegeben. Das Gästehaus des Weingutes ist das größte in Niederhausen.

Auch das dritte Weingut in der Winzerstraße hat sich neben dem Wein auf die Gastfreundschaft spezialisiert. Inhaberin Gloria Mathern führt den Winzerbetrieb ihres verstorbenen Mannes weiter. Vor einigen Jahren erweiterte sie das Weingut um ein Gästehaus. Die studierte Innenarchitektin kaufte die alte Schule des Weindorfes und baute sie zu einem modernen, ausgefallenen Gästehaus um.

Neben dem Wein und den Weingütern in der Winzerstraße findet man bei Familie Jost Antiquitäten und Sammlerstücke. Und das, obwohl sie sich eigentlich auf Festzeltbetrieb spezialisiert haben.

Die Hauptsache ist aber, dass man sich auch als Nichtwinzer in der Winzerstraße wohlfühlen kann.