Klosterstraße in Sponheim

Ein Film von Paul Weber

Sponheim liegt im Naheland, wenige Kilometer von Bad Kreuznach entfernt - idyllisch inmitten von Feldern und Weinbergen. Der Ort ist vor allem wegen seiner Vergangenheit bekannt. Die Grafen von Sponheim waren ein bedeutendes Adelsgeschlecht im Mittelalter. Die Klosterkirche, die oberhalb des Dorfes liegt, ist fast 1000 Jahre alt und einer der herausragenden Kirchenbauten der Region.

Am Fuß der Kirche liegt die Klosterstraße. Am Anfang der Straße steht das neogotische Rathaus aus dem 19. Jahrhundert - mit einer genauso alten Rathausuhr, die immer noch funktioniert.

Die Bewohner der Straße sind stolz auf ihre Vergangenheit: Oliver Neurohr zum Beispiel hat 2012 die alte Wagnerei gekauft und sie exakt so erhalten, wie Karl Kasper, der letzte Wagner, sie hinterlassen hat. Die Menschen in der Klosterstraße leben mit einem reichen Schatz, einer Tradition, die einzigartig in der ganzen Region ist.