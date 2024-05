Schulstraße in Landscheid

Ein Film von Utz Kastenholz

Landscheid liegt in der Nähe von Wittlich, genau an der A60. Die Ortsgemeinde besteht aus zwei Ortsteilen und mehreren Höfen. Eine weltoffene Gemeinde, denn früher verdienten sich viele Landscheider ihr Geld in der Ferne. Die Schulstraße hat viel mit einer großen Tradition vor Ort zu tun: Dort wohnten die fahrenden Händler, die seit Jahrhunderten von Landscheid ausströmten, um den Menschen in ländlichen Gegenden die unterschiedlichsten Haushaltswaren zu verkaufen.

In der Schulstraße besuchen wir den vorletzten der Händler, der noch jeden Sommer mit seinem rollenden Verkaufsladen über die Dörfer fährt - hauptsächlich im Osten und im Saarland. Da die Händler mit Ware beliefert werden mussten, entstand in der Schulstraße ein Großhandel mit Haushaltswaren. Die Gebrüder Schulz handeln heute europaweit.

Genau gegenüber des Großhandels liegt die Schule, die nach dem Heimatdichter Peter Zirbes benannt ist. Einige der Schüler sprechen ganz gut das Moselfränkisch der Region. Wir treffen Marlies Nummer, die in der Schulstraße groß geworden ist und selbst jahrelang den Handels-Lkw ihres Vaters über die Lande steuerte.