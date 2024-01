Ein Film von Stefan Hartstang

Auch im kühlen Winter geht es heiß her in der Nordstraße in Hilgert im Westerwald. Da wird Feuer gespuckt, in der Brennerei Schnaps destilliert oder es werden Tonpfeifen im Ofen gebrannt. Die Nordstraße in Hilgert zieht sich aus der Dorfmitte bis an den Rand des zuletzt gebauten Neubaugebietes.

Ganz am Anfang steht die alte Schule, in der bis Mitte der 1960er Jahre unterrichtet wurde. Ganz am Ende hat man dann ein paar Höhenmeter geschafft und blickt von einem Aussichtspunkt über einen Teil des Kannenbäckerlands. Das hat seinen Namen von den riesigen Tonvorkommen und der tonverarbeitenden Industrie, von der die ganze Region lebte.

In Hilgert wurden früher viele Tonpfeifen hergestellt, aber dies ist inzwischen kein großer Gewerbezweig mehr. Noch einen kleinen nebenberuflichen Tonpfeifenmacher gibt es in der Nordstraße, der einzige in Hilgert. Nebenan wird Obst in Hochprozentiges verwandelt. Eher unüblich in der Region, in der früher mehr Korn gebrannt wurde, aber Martin Gensty hat sich in seiner Destille verstärkt den Früchten zugewandt.



Auch das Mittelalter hat seinen Platz in der Nordstraße gefunden. Mucker Paza und Dopo Domani sind Gruppen, die auf Mittelaltermärkten singen, musizieren und spielen. Marina Valentino spielt dann mehr als 10 Instrumente. Ein "Kollege" von ihr wohnt ganz in der Nähe: Erik Günster alias "Aidan die Flamme". Auch er ist regelmäßig auf Mittelaltermärkten unterwegs: als Feuerspucker. Und geprobt wird Zuhause im Hof, in der Nordstraße von Hilgert.