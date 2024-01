Oberstraße in Großfischlingen

Ein Film von Rosetta Reina

In der Oberstraße im pfälzischen Großfischlingen gibt es etwas zu Feiern: Den 80. Geburtstag von Helmut Trauth, einem echten Urgestein der Straße.

80. Geburtstag von Helmut Trauth

Seine Nachbarn richten ihm ein kleines Fest aus, bei dem jeder etwas beisteuert. Der Tenor der Straße übt ein Lied ein, die begnadete Hausfrau und Mutter Antrud stiftet ihre legendären Kuchen, der Dorfkarnevalist sorgt für den passenden Reim und last but not least steht eine bezaubernde Partylocation für den 80Jährigen bereit. Ein bewegender Moment für den Jubilar.