Mühlstraße in Bechhofen

Ein Film von Jutta Kastenholz

Bechhofen liegt in der Nähe von Zweibrücken an der Autobahn A6. Etwas mehr als 2.000 Menschen leben in dem Dorf. Und die können sich über die vielen Einkaufsmöglichkeiten in der historischen Ortsmitte freuen. Die oft beklagte "Landflucht" ist hier kein Problem - im Gegenteil: Kindergarten und Ganztagschule machen Bechhofen für junge Familie besonders attraktiv.

Der Schulweg der meisten Kinder führt durch die Mühlstraße. Eine Mühle gibt's da übrigens nicht, dafür aber jede Menge Überraschungen: in der Postfiliale ist die Barbiepuppensammlung von Corinna Hennes ein echter Hingucker. Doch sie näht nicht nur für die Puppen, sondern auch für die eigene Tochter mittelalterliche Kostüme.

Ein Stück weiter oben in der Straße wohnt die Mutter des bekannten ehemaligen Fußballprofis Tom Dooley. Sie weiß noch, wie der kleine Tom in den 1970er Jahren auf dem Schulhof kickte. Auch der Gemeindearbeiter kann sich gut an den Fußballstar erinnern, der so gar nicht abgehoben, sondern ziemlich bodenständig ist.