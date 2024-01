Hauptstraße in Fischbach

Ein Film von Tina Bonin

Es gibt sie: Nationale, geographische oder auch historische Grenzen, es gibt die in den Köpfen oder einfach nur die des guten Geschmacks. In Fischbach begegnen uns ganz verschiedene. Das Dorf im Dahner Felsenland hat rund 1.500 Einwohner und liegt in grenzenlos schöner Natur nur wenige Kilometer von Frankreich entfernt. In der Fischbacher Hauptstraße treffen wir spannende Grenzgänger wie Gertrud Vaughan, die die Pfalz einst mit einem amerikanischen Militärpolizisten verließ und wieder zurückkam.

Wir lernen Menschen kennen, die über den eigenen Tellerrand schauen und ehrenamtlich eine Tauschbörse betreiben. Wir besuchen Heinz Deichmann und seine Frau, die seit Jahren an ihre körperlichen Grenzen gehen, um aus einem alten Hauptstraßenhaus ein wahres Schmuckstück zu machen.

Wir begegnen Menschen wie dem Ehepaar Wuttge, das das Abenteuer wagte, die DDR-Grenze zu passieren. Oder aber Maya Woelm und Susanne Maurer, die mit ihrer Arbeit unsere Fantasie beflügeln, damit wir unsere eigenen Kopf-Grenzen überwinden und uns selbst wieder näher kommen.