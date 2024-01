Thorner Straße in Palzem

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst

Palzem liegt ganz im Südwesten unseres Landes: an der Mosel mit Blick auf Luxemburg. Dieses schöne Panorama können aber nur wenige der 1.500 Einwohner genießen, denn vier der sechs eingemeindeten Ortschaften liegen auf den Höhen des Saargaues.

So auch Kreuzweiler. Von hier führt eine Straße Richtung Thorner Schloss, was auch schon den Namen unseres Zieles erklärt. Lang ist sie nicht, die Thorner Straße, sie kommt auch nie dort an, wo das Schloss steht, sondern endet schon nach 300 Metern. Die Verbindung zum Schloss ist längst gekappt.

Dennoch wird sie von Besuchern oft angesteuert. Markus Welter führt die "Gaststätte Schmidt". Sie ist Ziel auch vieler Grenzgänger, die hier mit großen Portionen und traditionellem Essen verwöhnt werden. Gleich gegenüber hat sich Robert Willkomm seinen Kindheitstraum erfüllt: Ein eigenes Museum steht dort, selbst erbaut und gefüllt mit Traktoren aus mehreren Jahrzehnten.

Ganz modern geht es bei Manfred Linden zu: Der Schweinemastbetrieb ist auf dem neuesten Stand der Technik. So werden hier mit nur wenigen Hilfskräften 1.000 Schweine gleichzeitig gefüttert.