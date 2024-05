Ein Film von Thomas Keck

Gewiss, es gibt Straßennamen, es gibt Hausnummern, es gibt Straßenschilder. "An der Kirche" in Dommershausen ist eigentlich eine eindeutige Adresse. Aber ist es auch wirklich eine Straße?

Das liegt im Ermessen des Betrachters, denn eigentlich tragen mehrere Sträßchen diesen Namen, eines nur zur Hälfte, ein anderes schließt dafür den Dorfplatz inklusive der Feuerwehr, dem Gemeindehaus und dem Vorderhunsrückmuseum mit ein.

Das Museum beherbergt auch das Pies-Archiv für Familienforschung und eine Heimatbibliothek. Die Öffentliche Bücherei der Pfarrkirche Sankt Markus liegt an einem anderen Sträßchen, und wer die Filz-Manufaktur von Dorothee Schmidt-Kayembe sucht, der muss wieder in ein anderes Sträßchen gehen. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie liegen an der Kirche. Und so gesehen ist die Adresse, ob Straße oder nicht, doch ziemlich eindeutig.