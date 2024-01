Die Görresstraße in Müden

Ein Film von Elmar Babst

Müden liegt an der Mosel, nicht weit von der Burg Eltz entfernt. Da spielt natürlich der Fremdenverkehr eine große Rolle, doch in der Görresstraße merkt man davon nicht allzu viel. Sie wurde vor knapp 100 Jahren oberhalb des Ortskernes parallel zur Mosel angelegt und ist seit 1964 Ziel aller Müdener Kinder. Die Dorfschule hat noch etwas aus der "guten alten Zeit" in Neuzeit herübergerettet. Gerade mal 22 Kinder werden in zwei Klassenräumen unterrichtet: das 1. und 2. Schuljahr zusammen in einem Raum, das 3. und 4. Schuljahr im anderen Raum.

Da ist Kreativität gefragt, und daran mangelt es in Müden nicht. Die Kinder entwerfen jedes Jahr in einem Wettbewerb ihre eigenen Etiketten für den Müdener Traubensaft, und im schuleigenen Weinberg werden die Kleinen von gestandenen Winzern in die Geheimnisse des Weinanbaus eingeführt.

Neben einem Winzer sind in der Görresstraße aber auch wahre Motorfreunde zuhause: ein Mineralölhändler mit der Sammlerleidenschaft für alte Tanklastzüge, und ein Dreher mit der Liebe für alte Autos.