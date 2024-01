Die Kreuznacher Straße in Weinsheim

per Mail teilen

Ein Film von Gabriele Heyder

Weinsheim wurde als Wigmundisheim im Jahre 770 erstmals schriftlich erwähnt. Etwa 1850 Menschen leben in den neueren und älteren Teilen des Ortes. Im alten Ortskern stehen noch wunderschöne, alte Häuser und die imposante evangelische Pfarrkirche, die Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. Die Kreuznacher Straße ist die Hauptverkehrsachse des Ortes. Bis in die 90er Jahre stöhnten die Weinsheimer über den heftigen Verkehr, der ihren Ort mit 40.000 Autos täglich zerriss. Mit der Umgehung der B41 wurde es ruhiger, wenn auch nicht still.

Viele kleine Geschäfte säumen die Straße. Ein Mode-Laden, Bäcker oder Friseur sind hier ansässig. Ilse Ries, die Blumenladen-Besitzerin, ist hier zu Hause, die Goldschmiedin Cosima Panter-Meininger wagte hier den Schritt in die Selbständigkeit. Immer noch pulsiert das Leben in der Kreuznacher Straße – und begleitet wird das umtriebige Leben vom stillen Ellerbach, der parallel zur Straße fließt.