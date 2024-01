Ein Film von Thomas Keck

Rein äußerlich macht die Gräfenbachstraße in Gutenberg nicht viel her. Es ist eine schlichte Wohnstraße, die erst in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts entstanden ist. Früher fuhr dort, wo heute die Straße verläuft, eine Kleinbahn am Dorfrand entlang. Aber auch, wenn die Straße etwas abseits vom Ortskern liegt, ist sie besonders wichtig für das Leben in Gutenberg.

Nicht nur, weil sie nach der Hauptstraße die längste Straße des Ortes ist, sondern vor allem, weil hier das Bürgerhaus, die katholische Kirche und die Gutenberghalle liegen. Die Vereine treffen sich in der Gräfenbachstraße, und auch Dorffeste werden hier gefeiert. Außerdem hat mit der Metallbaufirma Beilmann der größte und wichtigste Betrieb des Ortes hier seinen Sitz. Es ist also doch einiges los in der Gräfenbachstraße.