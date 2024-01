Hauptstraße in Wernersberg

Ein Film von Gabi Keller

Wernersberg liegt in der Südwestpfalz, nicht weit von Annweiler entfernt. Rund 1200 Menschen leben im Dorf, viele von ihnen in der Hauptstraße. Von hier aus sind imposante Felsformationen oberhalb des Ortes zu sehen.

Die Felsen ziehen viele Kletterer an. Doch leider stürzen immer wieder Menschen ab. Deshalb haben die Männer der Freiwilligen Feuerwehr die "Wernersberger Höhenrettung" gegründet. Das Abseilen an der Felswand gehört für sie zum regelmäßigen Training dazu – oft zu sehen von der Hauptstraße aus. Die führt übrigens auf ganz verschlungenen Wegen durch den Ort.

Genauso verschlungen ist manch ein Lebenslauf seiner Bewohner. Rainer Heckel zum Beispiel hat lange in Afrika als Entwicklungshelfer gearbeitet und dann in der Hauptstraße von Wernersberg seine Wahlheimat gefunden. Hier stellt er Spiegel mit Wüstenmotiven her. Denn die Sahara fasziniert ihn. Deshalb bereist und fotografiert er sie immer wieder. Seine beeindruckenden Wüstenbilder erinnern an die "Körperlandschaften", die eine Nachbarin aufgenommen hat.

Die Fotografin Gabi Wehrle gehört zu den Menschen, die in der Hauptstraße aufgewachsen sind. Genauso wie die Besitzer des Wernersberger Pferdegestüts. Während der Sohn noch den Beruf seines Vaters ausübt – er ist Hufschmied - hat sich der Senior aufs Kutsche-Fahren verlegt. Oft sehen ihn die Wernersberger mit seiner Hochzeitskutsche oder dem Marathonwagen fahren – auf verschlungenen Wegen die Hauptstraße entlang.