Ein Film von Oliver Wittkowski

Eine Straße vor ihrer größten Herausforderung: Die Hauptstraße von Herschweiler-Pettersheim wird Schauplatz des 23. "Europäischen Bauernmarktes", der vom Landkreis Kusel in wechselnden Gemeinden ausgerichtet wird. Selbstvermarkter und Aussteller aus ganz Deutschland und europäischen Partnerregionen präsentieren sich vor allem entlang der großen Durchgangsstraße. Und ein wahrer Besucheransturm wird erwartet: Rund 60.000 Menschen an den zwei Wochenendtagen, dem 27. und 28. September 2014.

Die Hauptstraße in Herschweiler-Pettersheim SWR SWR -

Bis dahin ist natürlich noch Zeit für die Vorbereitungen: Allerdings wollen die Anwohner allmählich wissen, was auf sie zukommt: Wer stellt seinen Hof für Stände zur Verfügung? Wie können die Gewerbetreibenden und Gastronomen sich eine Scheibe vom Umsatzkuchen abschneiden? Versteht irgendjemand die Organisations- und Hygieneregeln der Veranstalter? Eine Delegation aus Ortsbürgermeister, Verbandsbürgermeister und Kreisgesandtem streift durch den Ort, beantwortet wacker die Fragen der Bürger zu Logistik, Verkehrsführung und Ablauf des Mega-Events und schürt Aufbruchsstimmung: Die Performance der Hauptstraße an dem Herbstwochenende wird dem Ort internationale Bekanntheit verschaffen, ein PR-Coup in Sachen Gemeindemarketing! Und, so hofft der Ortsbürgermeister, die Bewohner – vereint durch die große Aufgabe – enger zusammenschweißen.

Probekochen regionaler Spezialitäten SWR SWR -

Also beginnen die Anwohner und Aktivisten schon mal mit Ernstfallübungen: Vor allem mit Probekochen regionaler Spezialitäten. Auswandererklöße und Kartoffelwaffeln en Masse zu produzieren, und dabei die Qualität zu bewahren, das will geübt sein. Große Erwartungen ruhen auf den Bewohnern der Hauptstraße.