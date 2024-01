Hauptstraße in Gossersweiler-Stein

Ein Film von Christian Gallon

Am südlichen Rand des Pflälzer Waldes bettet sich Gossersweiler-Stein in die Natur. Rund 1400 Menschen leben in der Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße. Mitten durch den Ort schlängelt sich die Hauptstraße - in der es Interessantes zu entdecken gibt.

Ganz weit rumgekommen und sozial engagiert ist Harry Braun. Seiner Liebe zum brasilianischen Fußball folgte sein soziales Engagement für dortige Straßenkinder. Seit 20 Jahren unterstützt er mit seinem Projekt "Rock für Rio" in und um Gossersweiler-Stein die Arbeit des brasilianischen Fußballstars Jorginho und dessen Kinderhilfsprojekte in Rio.

Engagiert ist auch Christel Braun. Sie ist die gute Seele des einzigen Einkaufladens in Gossersweiler-Stein. Gegründet als Bäckerei vom Großvater um 1900, führt Christel Braun das Geschäft jetzt in der vierten Generation. Da sie bereits als kleines Mädchen immer wieder mal aushalf, kennt sie alles und jeden im Laden - und hat für ihre Kunden immer ein offenes Ohr.

Ein großes Herz für Bienen hat Klaus Braun mit den Jahren entwickelt. Die Faszination für sein Hobby übernahm er vom Vater, der bereits in den 50er Jahren im Ort Bienen züchtete. Heute ist Harry Braun König über zehntausende Bienen in seinem Garten.

Sein Herz an Quads hat Matthias Wölfle verloren. Vor Jahren sattelte der gelernte Schreiner um und eröffnete seinen eigenen Laden, in dem er für Landwirte, Motorradfahrer und Quadfans, die vierrädrigen motorisierten Gefährte repariert und verkauft. So ist jeder von ihnen in Gossersweiler-Stein auf seine Art und Weise dabei, wenn es um die eigene Herzensangelegenheit geht.