Sie ist Fußgängerzone, Versorgungsstraße, Shopping-Meile und manchmal auch Partyzone. Die Oberstraße in Simmern. Früher florierte hier das Geschäftsleben prächtig. Doch die Einkaufszentren am Stadtrand zwangen viele Einzelhändler im alten Ortskern von Simmern zum Aufgeben. Viele Läden standen leer – immer weniger Kunden flanierten durch das beschauliche Gässchen. Die verwaisten Immobilien bieten aber auch Raum für neue Ideen.

Da ist zum Beispiel eine Grafikdesignerin, die in einem alten Ladenlokal selbst entworfene Geschenkideen verkauft. Oder der Handarbeitsladen, der eine ganz neue Kundschaft in die Oberstraße lockt. Neu ist auch ein Spezialgeschäft für Fan-Artikel und ein Appartementhaus, wo früher einmal eine Apotheke war. Die Oberstraße in Simmern erlebt derzeit einen Strukturwandel. Es entsteht eine Melange aus neuen Geschäftsideen und Traditionsbetrieben und die wird auch in Zukunft ihre Liebhaber finden.