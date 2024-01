Hauptstraße in Niederahr

Ein Film von Gudrun Fünter

Manch einer nennt sie "das Tor zum Westerwald". Die Bundesstraße 255 verbindet den Hohen Westerwald mit Montabaur und der Autobahn A3 und führt mitten durch Niederahr durch die Hauptstraße. Die Anwohner dort leiden unter dem hohen Verkehrsaufkommen. Im Schnitt fahren jeden Tag 15.000 Fahrzeuge an ihren Häusern vorbei. Wer hier morgens selbst los muss, hat oft große Probleme überhaupt auf die Straße zu kommen. Autos und LKWs folgen dicht aufeinander, wer einfädeln will, braucht viel Geduld.

Die alte Schule an der Hauptstraße ist heute Rathaus und Dorfmuseum. Guido Sohlbach hat zusammengetragen, was die Niederahrer Haushalte nicht mehr haben wollten: "Stääch" (Torfstecher), "Eierkäs-Seih" (Topf zur Eierkäs-Herstellung), "Schmalzdeppe" (Tontopf) oder "Pinkeldeppsche" (Nachttopf). Aber auch alte Zeitungsartikel, Fotos, Annoncen, Amtspapiere und Einträge in der alten Schulchronik geben Aufschluss über Handeln und Denken früherer Zeit. So war Niederahr vor 100 Jahren ein kaisertreues Dorf, wie viele andere auch. "Die Krieger eilten freudig und mutig zur Fahne", wollten "für eine gerechte Sache den Feind niederkämpfen" – schrieb der Dorflehrer 1914 zu Kriegsbeginn in die Schulchronik.

So verkehrsbelastet die Hauptstraße auch ist, die Anwohner machen es sich so schön wie möglich, haben Terrassen und Gärten hinter ihren Häusern angelegt und sogar eine Garteneisenbahn ist in Niederahr zu bestaunen. Im Maßstab 1: 22,5 fahren Züge durch eine schön gestaltete Phantasielandschaft. Am Straßenrand sind zahlreiche Gewerbebetriebe angesiedelt. Das Gasthaus Gerlach-Schäfer besteht seit 113 Jahren an der Hauptstraße. Heute gehören auch eine Metzgerei und ein Partyservice zum Traditionsbetrieb. Vor allem LKW-Fahrer unterwegs auf der B 255 halten gerne, um in der Metzgerei morgens das Fleischwurstbrötchen aus Niederahr mitzunehmen.