Burgstraße in Friedelsheim

Ein Film von Christian Gallon

Historisch bewandert sind sie: die Menschen in der Burgstraße im pfälzischen Friedelsheim.

Dabei bewahren sie ganz bewusst die Vergangenheit: denn wo heute in der mit viel Sandstein elegant gekleideten Burgstraße gewohnt wird, residierte einst Johann von Casimir – bekannt als "Jäger aus Kurpfalz"– in seinem Jagdschloß in Friedelsheim. Das wurde in den politischen Wirren des 16. und 17. Jahrhunderts weitgehend zerstört – doch vereinzelt existieren Überreste. Rund um den einstigen Burgturm siedelten sich im 17. Jahrhundert die Mennoniten an und machten sich damals vor allem mit dem Wiederaufbau des Ortes verdient. Noch heute residiert hier die Mennonitische Gemeinde – mit rund 50 Mitgliedern: deren Pfarrerin ist Gabriele Harder-Thieme, die vor eineinhalb Jahren hierher kam.

Gleich gegenüber ein alteingesessener Friedelsheimer: Claus Bletzer. Der ehemalige Winzer und Landwirt genießt inzwischen seinen Lebensabend. Viele schöne Erinnerungen verbindet er mit dem einstigen Schlossweiher. Auf dem war er in den 50er Jahren als Junge im Winter oft mit Schlittschuhen unterwegs.

Die ehemalige Burgvogtei bewohnt heute Familie Schneider. Das Ehepaar kaufte 2009 das damals sanierungsbedürftige Anwesen, steckte jede freie Minute Arbeit und viel, viel Geld in das Projekt und ist heute froh, das Traumhaus ihres Lebens zu haben. Und auch Elfriede Herwig hat sich "ihren" Traum in der Burgstraße erfüllt. Die 81-Jährige gebürtige Friedelsheimerin zog mit ihrem Ehemann in den 60er Jahren fort. Nach 30 langen Jahren kam sie zurück, konnte sogar das eigene Elternhaus übernehmen und freut sich jetzt, die seit mehr als 100 Jahren bestehende Familientradition der Herwigs in der Burgstraße fortzusetzen. So leben sie alle "ihren" Traum in der Burgstraße und bewahren die historische Tradition – ganz im Sinne von Johann von Casimir, der schon vor mehr als 400 Jahren wusste, wie man hier in Friedelsheim das Angenehme des Lebens genießen kann.