Hauptstraße in Nohen

Ein Film von Christopher Hiepe

Die Hauptstraße ist so etwas wie die Lebensader des 400-Einwohner-Dorfes bei Birkenfeld. Der Star unter den Wegen in Nohen ist aber ein anderer: die vor zwei Jahren eröffnete Traumschleife rund um Nohen, die mit ihren spektakulären Ausblicken auf die Nahe und weitgehend unberührter Natur Wochenende für Wochenende die Wanderer begeistert. Die Experten vom Deutschen Wanderinstitut haben den Weg mit sensationellen 85 von 100 möglichen Erlebnispunkten zu einem der schönsten in Deutschland gekürt. Die Traumschleife führt nicht nur einige 100 Meter durch die Hauptstraße, sie startet und endet dort, und sie hat die Hauptstraße auch verändert.

Bestes Beispiel: das Cafe AllerHand von Anne Hennes. Drei Jahre lang hat die Saarländerin gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen und ihren beiden Söhnen ein 200 Jahre altes Bauernhaus saniert und umgebaut. Die Mischung aus Töpferwerkstatt, Wollstübchen und Cafe wurde gerade feierlich eröffnet und ist auf dem besten Weg, zum neuen Zentrum der Hauptstraße und des ganzen Ortes zu werden.

Auch die alteingesessene Gastronomie in der Hauptstraße profitiert vom Wanderboom: der Wirt der Bahnhofsgaststätte, der gebürtige Inder Herneje Singh, den die Nohener der Einfachheit halber nur Hans-Jürgen nennen, hat viel mehr zu tun als früher. Und in der "Speisekammer" wird als zweiter Gastraum gerade der alte Nohener Tanzsaal wieder belebt, in dem sich früher das gesamte Dorfleben abspielte und sogar einige Jahre Gottesdienst gehalten wurde. Laufkundschaft erhofft sich auch das Ehepaar Schatto-Wiener, das in seiner Wohnzimmerwerkstatt Kunsthandwerk aus Zufallsfundstücken zusammen zimmert und dessen Kreativität keine Grenzen zu kennen scheint. Und ein kleiner selbstgegossener Betonblumentopf oder eine Astlaterne passt schließlich noch in jeden Rucksack.

Auf ihren Lorbeeren mögen sich die Nohener Wegebauer nicht ausruhen. An der Traumschleife gibt es immer etwas zu tun. Einmal die Woche bläst Bürgermeister Norbert Helm zum Arbeitseinsatz. Damit der Weg noch schöner wird. Und damit vielleicht auch die Hauptstraße.