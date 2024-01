Weinstraße in Forst

per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab

Forst an der Weinstraße – damit ist eigentlich schon vieles gesagt. Genau genommen liegt das Dorf rund fünf Kilometer südlich von Bad Dürkheim. 820 Menschen sind in der Gemeinde an der Haardt zu Hause.

Drei Wochen vor Ostern feiert Forst an der Weinstraße das berühmte Hansel-Fingerhut-Fest, dessen Ursprung bis ins Jahr 1721 zurückreicht. Die alles prägende Straße in Forst ist die Weinstraße. Rund einen Kilometer lang steht ein historisches Gebäude neben dem nächsten. Prächtige Weingüter und eine ganze Reihe von Einkehrmöglichkeiten reihen sich hier aneinander. Der größte Teil der Straße wurde zur Denkmalschutzzone erklärt. Für die Anwohner birgt das allerdings nicht nur Vorteile.

Vor allem am Wochenende schieben sich hier die Touristen entlang. Doch die Weinstraße hat noch eine andere Seite. Wer genau hinschaut, entdeckt einige Geschäfte, die auf den ersten Blick so gar nicht hierher passen wollen. Da gibt es einen Radio- und Fernsehladen aus den 60er Jahren und auch die eine oder andere Werkstatt. Die Weinstraße ist jedenfalls eine Straße, die so manche Überraschung parat hat.