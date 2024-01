Die Hellenstraße in Vallendar

per Mail teilen

Ein Film von Klaus Schmidt

Zwischen Neuwied und Koblenz liegt Vallendar. Hier umfließt der Rhein die Insel Niederwerth, sie ist ein Stadtteil von Vallendar. 8400 Menschen leben in der Verbandsgemeinde. Im Volksmund werden die Vallendarer die Plattärsche genannt, der Plattpopo-Brunnen im Ortskern erinnert an diesen Spitznamen.

Früher hieß die Hellenstraße bei den Vallendarern "Höllenstraße", weil durch die schmale Straße der gesamte Verkehr aus dem Westerwald Richtung Rhein hinunter fuhr. Es gab also dauerhaft Höllenlärm. Jetzt ist die Hellenstraße teilweise Fußgängerzone, die LKW wurden verbannt. Es geht also deutlich ruhiger zu. Aber immer noch lebhaft für eine Kleinstadt, denn die Studenten vom Campus der WHU, der Otto Beisheim School of Management, einer private Wirtschaftshochschule, beleben den Ortskern.