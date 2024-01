Hauptstraße in Sargenroth

Ein Film von Annette Dany

Auf der einen Seite donnern die Autos der Kreisstraße vorbei, auf der anderen Seite herrscht Idylle pur. An das alte Fachwerkhaus schmiegt sich der Neubau - alt trifft neu auf eine andere Art.

Auch bei den Menschen, die hier leben, sind Gegensätze lebendig: Doris Schares kümmert sich in ihrem Hof liebevoll um ihre Pferde. Sie sind für sie wichtige Gefährten. Ein paar Häuser weiter kann Heinz Emmerling mit einem PS nicht viel anfangen. 250 PS klingen in seinen Ohren schon viel besser - Porsche sind sein Leben. Er restauriert sie beruflich und fährt privat Rennen.

Und wenn Hagel oder Unwetter drohen, darf sein Lieblingsporsche auch schon mal im Wohnhaus „übernachten“. Ziemlich gegensätzlich ist auch das Berufsleben von Volkmar Jung: Einerseits ist er Landwirt und bewirtschaftet die Felder seiner Vorfahren. Andererseits ist er Geschäftsführer eines innovativen Unternehmens mit rund 50 Beschäftigten, das nach wie vor in der Hauptstraße ansässig ist und von hier in alle Welt liefert.

Die Jugendlichen der Hauptstraße blicken voller Elan in die Zukunft: gerade planen sie zum vierten Mal ein Open-Air-Konzert in Sargenroth. Andere Bewohner blicken gerne auch mal in die Vergangenheit zurück und denken daran, dass der Friedhof am Ende der Hauptstraße mal Schauplatz der Heimat-Trilogie war. Bis heute erinnern daran die „falschen“ Film-Gräber.