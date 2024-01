Schönfelder Straße in Orenhofen

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

Auf den ersten Blick ist sie eine ganz normale Durchgangsstraße in einem Eifeldorf. Eine Apotheke, eine Sparkasse, eine Metzgerei, eine Bäckerei, einen Computerladen und ein paar Handwerksbetriebe gibt es hier.

International sind die Bewohner der Straße

Doch eine Sache ist schon ziemlich außergewöhnlich: In dieser Straße wohnen Menschen mit ungewöhnlich vielen verschiedenen Nationalitäten nebeneinander. Zu den Amerikanern, die auf der nahen Air Base in Spangdahlem arbeiten, den Russlanddeutschen und den Luxemburgern, einem Elsässer und einer Griechin sowie den Inhabern der Bäckerei kommen die Bewohner eines Asylanten-Hauses mitten in der Straße. Senegalesen, Albaner und Menschen aus anderen Herkunftsländern warten hier auf die Entscheidungen über ihre Asylanträge.