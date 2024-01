per Mail teilen

Ein Film von Christian Gallon

Zwischen Kaiserslautern und Pirmasens liegt Horbach. In der kleinen Gemeinde am Rande des Pfälzer Waldes leben fast 550 Menschen. Dank erschwinglicher Baupreise und reichlich Natur ist Horbach auch für junge Familien ein lebenswertes Domizil. Mit rund zwei Kilometern ist die Hauptstraße die längste und wichtigste Straße im Ort. Eines der wenigen Geschäfte im Dorf ist die "Kreativ-Ecke" von Edith Schwarwarth. Die gelernte Textilverkäuferin, die lange Jahre in einer Schuhfabrik arbeitete, erfüllte sich 2007 ihren Traum vom eigenen Blumengeschäft. Inzwischen dekoriert sie bei Festgesellschaften, bindet Blumengestecke für Jubiläen und Geburtstage und verschönert manche Stelle im Ort mit ihren Blumen.

Monika Weiser engagiert sich in der katholischen Kirche St. Peter

Auch Monika Weiser verbindet viel mit Horbach - vor allem mit der katholischen Kirche Sankt Peter, in der sie sich auf vielfältigste Art und Weise engagiert. Nicht selbstverständlich, denn als junges Mädchen kam sie in den 1960er Jahren zufällig nach Horbach. Für die Städterin, die hier ihren heutigen Mann kennenlernte war es anfangs eine sehr schwierige Zeit. Schwere Zeiten verbindet auch der Freizeitclub der Dorfjugend. Der 1989 gegründete Treff beunruhigte zunächst einige Horbacher. Inzwischen hat sich der Verein durch sein starkes Engagement im Ort aber als fester Bestandteil etabliert.

Die Hauptstraße in Horbach

Nicht mehr weg zu denken ist auch das kleine Lädchen in der Hauptstraße. Die Bäckerfiliale versorgt die Einheimischen täglich mit frischem Brot. Zu den treuesten Kunden gehört Anneliese Pfiffi. Deren Familie betrieb vier Generationen lang die einzige Bäckerei im Dorf, ehe ihr Vater dicht machen musste. Mit einer anderen Herausforderung sah sich Schwiegersohn Karl-Heinz Pfiffi konfrontiert. Dem Landwirt und Waldbesitzer verhagelte Sturm Wiebke 1990 fast das gesamte Areal. Pfiffig wie es sich für ihn gehört, konstruierte der gelernte Maschinenbauer in 1000 Arbeitsstunden sein eigenes mobiles Sägewerk - und das läuft bis heute tadellos.