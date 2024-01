Kirberger Straße in Kaltenholzhausen

Ein Film von Gudrun Fünter

Wer auf der Kirberger Straße durch Kaltenholzhausen fährt, den führt sie am Ortsausgang Richtung Hahnstätten zur Motor-Cross-Bahn des Dorfes. Fast ein halbes Jahrhundert schon ist sie ein Eldorado für Geländefahrer.

Viele in Kaltenholzhausen sind mit oder auf der Bahn groß geworden und haben "Benzin im Blut". Etwa Familie Gehrke, die an der Kirberger Straße ein Heizungsbauunternehmen betreibt und dahinter in einer Scheune Motor-Cross-Maschinen hegt und pflegt. Vater Frank Gehrke ist seit 2006 Vorsitzender des MSC Kaltenholzhausen. In seiner aktiven Zeit ist er mit einer Cross-Maschine über die Aar gesprungen.

Derzeit ist sein Sohn Nils Gehrke unter den Top Ten der deutschen Cross-Fahrer. Mit jetzt 18 Jahren will er versuchen, den Sport professionell zu betreiben. Sein Cousin Dan Gehrke ist erst 16, ihn fasziniert die Motortechnik. Mit 14 hat er seinen ersten Traktor komplett auseinandergeschraubt und generalüberholt. Dan ist geschätztes Mitglied der Traktorfreunde Kaltenholzhausen. Ihr Treffpunkt ist das Feuerwehrhaus an der Kirberger Straße. Von hier aus startet der mit bemerkenswerten historischen Schleppern ausgestattete Freundeskreis seine Ausflugsfahrten. Rudi Bach hatte vor neun Jahren den ersten historischen Ackerschlepper im Dorf.

Nach und nach liebäugelten immer mehr Feuerwehrleute mit alten seltenen Traktoren und mittlerweile, schätzt Rudi Bach, stehen 40 historische Zugmaschinen im Dorf. Rudi Bach, heute 73 Jahre, ist auch Gründungsmitglied des MSC Kaltenholzhausen: Benzin im Blut hat er schon ein Leben lang. Auch Michael Heuser war lange Jahre aktiver Motorsportler. Mitte der 1990er Jahre begann er, seine eigenen Helme zu lackieren und bald auch die von Fahrer-Kollegen. Daraus entwickelte sich die Firma "Heuser Design". An der Kirburger Straße ist sie auf Airbrush- und Designlackierungen spezialisiert. Mittlerweile gestaltet Michael Heuser Helme für Formel 1-Fahrer in aller Welt, etwa für Nico Rosberg, oder Gitarren für Mitglieder von Bon Jovi – und das alles in einem nach außen absolut unauffälligen Haus an der Kirberger Straße.